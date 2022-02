Einberufung des Flüchtlingsgipfels notwendig

Der Zentrale Immobilien Ausschuss ZIA hat in einem Schreiben an Bundeskanzler Olaf Scholz angeregt, den unter seiner Vorgängerin eingerichteten Flüchtlingsgipfel der Bundesrepublik aufgrund der kommenden Herausforderungen der Ukrainekrise erneut einzuberufen.

.

„Es gibt bereits jetzt krisenbedingte Anfragen auf die Bereitstellung von Wohnungen und soziale Initiativen unserer Wohnungsfirmen, wir müssen uns schon jetzt auf noch wachsende Bedarfe an Unterbringungen und Wohnen vorbereiten, da unsere Lage ohnehin schon angespannt ist“, sagt ZIA-Präsident Andreas Mattne.



Der Gipfel tagt mit Bund, Ländern und Gemeinden sowie gesellschaftlich relevanten Gruppen zur Lösung kurzfristiger Bedarfe und Integration. Bereits in der letzten Flüchtlingskrise hatte der ZIA die Ressourcen seiner Mitglieder für Unterbringen gebündelt und in den Flüchtlingsgipfel der Regierung eingebracht.