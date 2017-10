Ein Niu für Regensburg und noch mehr Fläche im „Frontoffice“ am BER

Boardinghouse im Business Park Berlin

Es gibt noch keine einzige Rezeption, an der man wirklich einchecken kann, und es gibt noch kein einziges Hotelbett, in dem man nächtigen könnte – und trotzdem läuft der Expansionsmotor der Niu-Hotels der Novum Hospitality weiterhin hochtourig. Mit der Bekanntgabe des neuen Standorts Regensburg steigt die Zahl der avisierten Plätze auf über 35. Und während der Eröffnungstermin des ersten Niu-Hotels in Essen konstant für den 15. November im Kalender steht, wird das Niu in Haarlem glatt schneller fertig als geplant und geht bereits im März 2018 ans Netz.

Jetzt also auch Regensburg: In der Kirchmeierstraße 8, in fußläufiger Entfernung zum Bahnhof, zum Dom und zur Innenstadt, will Novum Hospitality bis August 2019 das „Niu Sparrow Regensburg“ realisieren. Das 258 Zimmer zählende Haus nimmt Stilelemente des Mittelalters auf – als Regensburg als florierende Handelsmetropole eine Blütezweit erlebte. Der Name „Niu Sparrow“ ist eine Reminiszenz an die Regensburger Domspatzen, einen der ältesten Knabenchöre überhaupt.



Einen festen Eröffnungstermin hat Novum Hospitality auch für die Vorhaben im „Frontoffice“, dem Hotel- und Bürokomplex im Business Park Berlin am irgendwann einmal in Betrieb gehenden neuen BER, im Visier. Und das obwohl aus dem ursprünglich einen, nun zwei Projekte geworden sind: Die Hamburger haben mit Project Immobilien einen weiteren Vertrag über ein Boardinghouse mit 128 Apartments geschlossen – zusätzlich zu dem bereits eingetüteten Kontrakt über die 5.500 m² für die 168 Zimmer des Niu-Hotels. Aufaddiert mit dem geplanten „Niu App Boardinghaus“ kommt Novum Hospitality auf 10.000 m² Mietfläche im „Frontoffice“. Die Mietverträge für beide Häuser wurden auf zunächst 20 Jahre (ab 2020) taxiert. Im Frühjahr/Sommer 2018 rollen die Bagger an.



Die sind im niederländischen Haarlem schon so gut wie weg. Und auch die übrigen Bauarbeiter und Inneneinrichter haben schneller gearbeitet als veranschlagt. Ende März wird die Rezeption für die 84 Zimmer besetzt. Das Niu Haarlem greift thematisch die Tradition der landwirtschaftlichen Produktion und vor allem der Molkerei auf – und schlägt einen Bogen zum aktuellen Image des Stadtteils als Hotspot alternativer Pop-Musik.