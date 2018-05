Mit der Eröffnung im ersten Quartal 2020 erweitert die Centro Hotel Group ihre Eigenmarke Four Side nun auch auf den boomenden Münchner Hotelmarkt. Das Four Side Hotel München wird das fünfte Haus sein, mit der die Hamburger Gruppe auf das 4-Sterne-Segment setzt. Das neue Hotel am Frankfurter Ring 228 wird künftig 218 Zimmer zwischen 20 und 35 m² haben. Aktuell ist die Marke in den Städten Braunschweig und Trier sowie mit zwei Hotels in Wien vertreten.

