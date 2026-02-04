Eileen Teichmann übernimmt Leitung des Asset Managements bei MLP Group

Neuer Führungsposten bei der MLP Group: Eileen Teichmann ist seit dem 1. Januar 2026 Director of Asset & Property Management für Deutschland und Österreich. Sie übernimmt die Betreuung des Immobilienportfolios sowie das Mietvertrags- und Bestandsmanagement. Zuvor war sie bei Melcombe Partners und Four Parx in leitenden Funktionen tätig.

Eileen Teichmann ist seit dem 1. Januar 2026 die neue Director of Asset & Property Management für Deutschland und Österreich bei der MLP Group, einem auf Brachflächen spezialisierten Entwickler, Eigentümer und Manager von Gewerbe-, Industrie- und Logistik-Parks. Zu ihren Aufgaben zählen das Bestandsmanagement, die Mieterbetreuung und das Mietvertragsmanagement.



Eileen Teichmann verfügt über rund 15 Jahre Berufserfahrung im Asset und Property Management. Zuletzt war sie bei Melcombe Partners als Head of Asset Management Germany tätig, wo sie für die Wertsteigerung der Portfolios, strategische Vermietungskonzepte, die Budgetsteuerung sowie das strategische und operative Asset Management von Logistikimmobilien verantwortlich war.



Zu ihren weiteren beruflichen Stationen zählen leitende Funktionen bei der Four Parx Gruppe, unter anderem als Prokuristin, Head of Property Management und Geschäftsführerin der Energietochter. Darüber hinaus sammelte sie umfassende Erfahrungen bei BEREM Property Management (Beos AG), Apleona Real Estate Management und Wertgrund, wo sie in den Bereichen Asset Management, Property Management und Key Account Management in den Segmenten Logistik, Büro, Retail und Wohnen tätig war.