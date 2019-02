Eike Hugo verstärkt Führungsteam von Engel & Völkers Commercial Frankfurt

Eike Hugo

Engel & Völkers Commercial hat sein Führungsteam am Standort Frankfurt weiter ausgebaut. Eike Hugo (51) leitet seit dem 15. Januar den Bereich Sales in der Sparte Residential Investment und vervollständigt neben Garlef Konrad Reche und Bastian Elksnat die neue Führungsspitze.

Eike Hugo bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Vermittlung von Immobilien in der RheinMain Region mit. Bereits von 2013-2018 war er als Senior Consultant bei Engel & Völkers Commercial in Frankfurt tätig, bevor im August 2018 der Übergang zu Colliers International Deutschland erfolgte.