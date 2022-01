Eigentumswohnungen Berlin Ost – immer teurer

Das Angebot von Eigentumswohnungen in Berlin Ost wird immer geringer, was die Preise deutlich nach oben treibt. Treiber sind vor allem die hohen Grundstückspreise. Mittlerweile ist kein Projekt mehr unterhalb von 6.000 Euro/m² angesiedelt. Dies geht aus der aktuellen Studie „Neubau-ETW-Projekte in Berlins östlichen Innenstadtteilen von Berlin 2021“ von Bulwiengesa hervor.

.

Die Preise klettern immer höher, da Grundstücke für neue Vorhaben extrem teuer geworden sind.

In der diesjährigen Studie wurden insgesamt 13 Bauvorhaben in den Stadtteilen Mit­te, Fried­richs­hain und Prenz­lau­er Berg untersucht, in denen 1.026 Wohneinheiten mit rund 74.283 m² Wohnfläche realisiert werden. Damit sinkt das Entwicklungsvolumen im Vergleich zum Vorjahr um knapp 19 %.



Die Angebotspreise steigen weiter an. Sie haben sich um 14 % erhöht und liegen im gewichteten Durchschnitt bei 9.580 Euro/m², da Premiumprojekte wie das „Wohnen am Tacheles“ derzeit in der Vermarktung sind. Wie im Vorjahr ist in Mitte das höchste Kaufpreisniveau feststellbar. Die Projektgröße ist annähernd unverändert. Durchschnittlich werden je Entwicklung rund 79 Einheiten realisiert (2020: 80 WE). Im gewichteten Durchschnitt ist die Größe der betrachteten Neubauwohnungen mit etwa 74 m² leicht gesunken (2020: 76 m²).



Zum Vergleich: Die ETW-Studien Düsseldorf und Frankfurt/Main belegen einen Anstieg um 9 % für Düsseldorf (8.140 Euro/m²) und 14 % (9.660 Euro/m²) für Frankfurt im Vergleich zum Vorjahr.