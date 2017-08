Eigentum in Berlin auch am Rand immer teurer

Die Nachricht, dass die Immobilienpreise in Berlin weiter munter steigen, ist eigentlich keine. Dass Reiner Rössler, Vorsitzender des Gutachterausschusses für Grundstückswerte, dabei die Gefahr einer Blase ebenso wenig erkennen kann wie eine grundlegende Trendwende, schon eher. Ein Fokus auf den Bereich der Eigentumswohnungen offenbart zudem, dass inzwischen auch die Randlagen von der Preis-Spirale erfasst wurden.

Eine Eigentumswohnung kostete in der Hauptstadt im letzten Jahr durchschnittlich 3.204 Euro/m², 2015 waren es noch 2.851 Euro/m². Eklatant zugelegt haben vor allem die Bezirke Marzahn und Lichtenberg. Letzterer, inzwischen ein durchaus „angesagter“, bilanziert eine Steigerung von 68 Prozent auch aktuell durchschnittlich 3.467 Euro/m². Auch ein Resultat der starken Neubautätigkeit, die den alten Plattenbauten den Garaus gemacht hat. Marzahn spielt in dieser Kategorie sicherlich noch nicht mit, verbucht gleichwohl, vornehmlich am östlichen Rand, ein Plus von 64 Prozent auf 2.714 Euro/qm. Die Spitze hält auf hohem Niveau erneut Dahlem: 4.950 Euro waren hier durchschnittlich für den Quadratmeter zu berappen (4.750).



Die Opposition im Berliner Senat nutzte die vorgelegten Zahlen zu einer harschen Kritik an der rot-rot-grünen Wohnungspolitik. Stefan Förster, FDP-Sprecher für Bauen und Wohnen, warf in diesem Zusammenhang ein, dass die Chance auf die eigenen vier Wände für „Krankenschwester und Feuerwehrmann“ nur durch „vorurteilsfreie“ Zusammenarbeit mit der privaten Immobilienwirtschaft zu bewerkstelligen sei.