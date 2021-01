Hamburger Industrie- und Logistikflächen legen im 4. Quartal zu

Das Schlussquartal für die Industrie- und Logistikflächen in Hamburg und Umland zeigt trotz Corona eine positive Entwicklung. Vor allem die Eigennutzer hatten einen großen Anteil an diesem Trend in 2020.

.

Die Trends vom 3. Quartal 2020 bestimmten den Markt für Industrie- und Logistikflächen in Hamburg und Umland auch im Schlussquartal. Ungeachtet der Corona-Pandemie kletterte der Flächenumsatz Ende 2020 verglichen mit Ende 2019 um über ein Drittel nach oben. Das Jahresergebnis betrug 480.000 m². Getragen wurde es von Eigennutzern, deren Anteil am Flächenumsatz innerhalb eines Jahres von nur 15 auf 51 % zulegte. „Dass 2020 so viele Eigennutzer in Hamburg und Umland mit dem Bau ihrer Projekte begonnen haben, ist dem Zufall und langen Vorlaufzeiten geschuldet“, erläutert Felix Krumreich, Immobilienberater Industrie & Logistik bei Grossmann & Berger. „Auch gegen Ende des Jahres blieb das klassische Vermietungsgeschäft verhalten. Das lässt sich am reinen Vermietungsflächenumsatz in Höhe von 237.500 m² für das gesamte Jahr ablesen. Da das Pandemiegeschehen noch immer anhält, warten viele Unternehmen weiter ab.“



Nach vier Großabschlüssen im 3. Quartal wurden im 4. Quartal nochmals drei Abschlüsse über 10.000 m² getätigt. Die Zahl der Vertragsabschlüsse in diesem Segment belief sich Ende 2020 auf insgesamt neun (2019: 3). Folgerichtig dominierte dieses Segment den Jahresflächenumsatz mit 53 % (2019: 15 %). Sechs der neun Großabschlüsse über 10.000 m² waren Eigennutzer-Baustarts.



Der größte Neu-Abschluss im 4. Quartal erfolgte durch die Omnitrade Handelsgesellschaft. Sie begann mit dem Bau ihrer Standorterweiterung um 30.550 m² im Gewerbegebiet Jacobsrade in Siek (Umland Nord-Ost) [wir berichteten].



Größter Vertragsabschluss des Jahres 2020 blieb mit 86.500 m² der Baubeginn des Rewe-Logistik- und Verwaltungszentrums in Henstedt-Ulzburg (Umland Nord-West) [wir berichteten]. Den Mietvertrag mit dem größten Flächenvolumen des Jahres schloss die Spedition Mickeleit bereits im 1. Quartal für 28.400 m² im Altenwerder Kirchtal 1-5 ab (Hamburg Süd) [wir berichteten].



Anders als im Vorjahr dominierten die Logistiker Ende 2020 das Marktgeschehen nicht allein, sondern mussten ihre Spitzenposition (2019: 57 %, 2020: 29 %) an die Handelsunternehmen (34 %) abgeben.



Die Marktaktivitäten verlagerten sich deutlich von der Stadt ins Umland, sodass der Umlandanteil am Flächenumsatz von 38 auf 55 % zulegte. Grund hierfür ist, dass sechs der neun Großabschlüsse auf das Umland entfielen. Während der Rewe-Baustart den Anteil des Umland Nord-West auf ein Viertel hochtrieb, erreichte der Teilmarkt Hamburg Süd – dank der restlichen drei Großabschlüsse – den nächsthöheren Anteil von einem Fünftel.