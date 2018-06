Gradestraße 40-50

Die zum französischen Eiffage-Konzern gehörende Eiffage Infra-Bau SE suchte im Rahmen der Geschäftsentwicklung größere Flächen für ihren Berliner Standort und mietet durch Vermittlung von Aengevelt rd. 1.200 m² Bürofläche in dem modernen Büro-Ensemble Gradestraße 40-50 in Berlin-Neukölln. Vermieter ist die Bellevue Investments GmbH & Co. KGaA.

