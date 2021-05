Ehret+Klein vermietet im ehemaligen Kaufhof an die Stadt Worms

Ehret+Klein hat für das ehemalige Kaufhof-Gebäudes in der Wormser Innenstadt den ersten langfristigen Mieter gefunden: Die Stadt Worms mietet das Rückgebäude mit 4.561 m² Büroflächen und Lagerflächen an. Die Mietfläche verteilt sich auf fünf Stockwerke (UG, EG sowie 1. bis 3. OG). Der Mietvertrag hat eine feste Laufzeit von 10 Jahren und kann zweimal um 5 Jahre verlängert werden.

