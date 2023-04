Ehret+Klein und Büschl feiern Richtfest für B.munich

Mitten im aufstrebenden Bahnhofsviertel von München errichtet das Joint Venture zwischen der Büschl Unternehmensgruppe und Ehret+Klein mit dem B.munich ein zukunftsweisendes Gebäude am neuen Hauptbahnhof. Nach dem Abbruch des ehemaligen Bürogebäudes und dem Aushub der Baugrube wurde in der Bayerstraße 25 in München am 25. April 2023 der Grundstein für das Büro- und Geschäftshaus gelegt. Zu diesem feierlichen Anlass waren Vertreter der Stadtpolitik und -verwaltung, Planer und Wegbereiter wie beteiligte Baufirmen, finanzierende Banken und die Nachbarschaft eingeladen.

