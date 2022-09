Ehret+Klein übernehmt DasEinstein von Kirkbi und Cells

Ehret+Klein Capital Markets sichern sich im Rahmen eines Separate Accounts mit dem Ankauf des Stadtteil- und Nahversorgungszentrums DasEinstein in Haidhausen eines der größten Münchner Nahversorgungszentren innerhalb des Mittleren Rings. Verkäufer des Objekts mit insgesamt rund 30.000 m² Mietfläche sind Kirkbi Invest A/S und Cells Property Investors, die die Core-Immobilie 2016 erworben hatten [wir berichteten].

.