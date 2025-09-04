Neues Dienstleistungszentrum
Ehret+Klein steigt aus Plänen in Landau aus - Sparkasse plant Kauf
Der Stillstand auf dem ehemaligen Kaufhof-Areal in Landau könnte bald der Vergangenheit angehören: Die Sparkasse Südpfalz plant, das „Loch“ von Ehret+Klein zu kaufen, um dort ihren Hauptsitz sowie ihren Standort an der Ostbahnstraße zusammenzufassen. Wie die Sparkasse mitteilt, hat sie Ende August einen Letter of Intent (LOI) für den Erwerb unterzeichnet.
Das Ende des berüchtigten „Kaufhof-Lochs“ an der Ostbahnstraße 36 in Landau ist in Sicht. Wie die Sparkasse Südpfalz jetzt bestätigte, will sie das Gelände an der Ecke Ostbahn- und Maximilianstraße vom Starnberger Investor Ehret+Klein erwerben. Laut den Vorständen Benjamin Hirsch und Svend Larsen soll dort die neue Zentrale der Sparkasse entstehen – und gleich ein ganzes Immobilien-Domino ins Rollen bringen. Denn die Bank möchte sowohl ihren bisherigen Hauptsitz im Gewerbegebiet als auch das Gebäude in der Ostbahnstraße aufgeben. Für Letzteres hat die Stadt bereits Interesse bekundet. Bürgermeister Lukas Hartmann erklärte gegenüber der „Rheinpfalz”, mit dem Vorhaben würden langfristig hohe Mietkosten eingespart und zentrale Ämter wie das Ordnungsamt und das Gebäudemanagement könnten neu untergebracht werden.
„Die geplante Übernahme des Grundstücks haben wir als einmalige Chance erkannt, unsere Kräfte zu bündeln und unsere Landauer Standorte an einem zentralen Ort zusammenzuführen“, erläutert der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Benjamin Hirsch. Gemeinsam mit dem etablierten, regionalen Projektentwickler der Bösherz Gruppe wurde daraufhin eine Vorstudie durchgeführt, die die Machbarkeit des Vorhabens bestätigte. Ende August 2025 unterzeichnete die Sparkasse einen Letter of Intent (LOI) zum Erwerb des Grundstücks der ehemaligen Kaufhof-Immobilie.
Auf dem ehemaligen Kaufhof-Areal sind ein Sparkassen-Turm mit Dachterrasse („Event-Top“) sowie Verkaufsflächen im Erdgeschoss vorgesehen. Ergänzend zur Nutzung durch die Sparkasse ist derzeit ein gastronomisches Angebot geplant sowie die Schaffung von Konferenz- und Büroflächen in moderner und offener Umgebung mit einzigartiger verkehrstechnischer Anbindung. Die von Ehret+Klein verfolgten Pläne in dem Neubaukomplex auch Wohnungen zu realisieren [wir berichteten], sind hingegen vom Tisch. Der Projektentwickler hatte die ehemalige Kaufhof-Immobilie in 2018 erworben [wir berichteten] und einen Wohn- und Gewerbekomplex geplant. Die Pläne für das „Stadttor“ sahen 123 Wohnungen, fünf Gewerbeeinheiten sowie Serviced Apartments vor, die im vergangenen Jahr parallel zum Start der Aushubarbeiten noch in die Vermarktung geschickt wurden [wir berichteten]. Nach den Erstarbeiten blieb es dann aber ruhig auf der Baustelle. Angesichts der Marktlage stoppte Ehret+Klein das Projekt und platzierte es am Markt.
„Kaum ein Projekt hat eine größere Bedeutung für die Zukunft unserer Stadt als dieses“, unterstreicht Oberbürgermeister Dominik Geißler. „Die offene Baugrube gegenüber dem Hauptbahnhof war bislang ein Symbol für Stillstand – ein jahrelanger Baustopp mit ungewissem Ausgang und negativen Folgen kann jetzt verhindert werden. Durch die geplante Umsiedlung und die Ansiedlung zahlreicher Arbeitsplätze gewinnt die gesamte Innenstadt, besonders das Bahnhofsumfeld und die östliche Ostbahnstraße, enorm. Gleichzeitig schafft die Entwicklungsabsicht der Sparkasse neue, sinnvolle Perspektiven für die städtebauliche Zukunft in Landau insgesamt.“
Nach der Zustimmung des Hauptausschusses der Stadt Landau beginnt die Sparkasse Südpfalz nun gemeinsam mit ihrem Projektpartner der Bösherz Gruppe eine dreimonatige Projektphase, in der die Vorplanung konkretisiert wird. Bei positivem Projektabschluss und Bewilligung in den Gremien könnte der Bau im zweiten Quartal 2026 beginnen. Der Umzug in das neue Gebäude wäre für Mitte 2028 realisierbar.
„Bis dahin liegt noch viel Arbeit vor uns – von der Detailplanung über die städtebauliche Abstimmung bis hin zur Gestaltung modernster Arbeits- und Beratungswelten“, fasst Svend Larsen zusammen. „Doch wir sind überzeugt: Das neue Dienstleistungszentrum wird ein Leuchtturmprojekt für die gesamte Region und ein klares Bekenntnis der Sparkasse Südpfalz zu Landau und den Menschen in der Südpfalz.“