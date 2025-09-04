Ehret+Klein steigt aus Plänen in Landau aus - Sparkasse plant Kauf

Der Stillstand auf dem ehemaligen Kaufhof-Areal in Landau könnte bald der Vergangenheit angehören: Die Sparkasse Südpfalz plant, das „Loch“ von Ehret+Klein zu kaufen, um dort ihren Hauptsitz sowie ihren Standort an der Ostbahnstraße zusammenzufassen. Wie die Sparkasse mitteilt, hat sie Ende August einen Letter of Intent (LOI) für den Erwerb unterzeichnet.

