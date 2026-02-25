Ehret+Klein stärkt Bilanz mit Millionen-Kapitalerhöhung

Kapitalerhöhung, Entschuldung und strukturelle Neuaufstellung: Die Ehret+Klein AG hat zentrale finanzielle Maßnahmen umgesetzt und ihre Eigenkapitalbasis im zweistelligen Millionenbereich gestärkt. Gleichzeitig wurden Verbindlichkeiten von über 100 Mio. Euro restrukturiert und außerhalb der Gruppe neu geordnet. Die operative Einheit agiert künftig unabhängig von Kapitalbeteiligungen. Ziel ist eine klar ausgerichtete, zukunftsfähige Unternehmensstruktur mit nachhaltiger Bilanzentlastung.

Mit Abschluss dieser Maßnahmen sind zudem die Voraussetzungen für weitere, bereits vorbereitete Debt-to-Equity-Swaps geschaffen. Darüber hinaus wurde die strategische Trennung zwischen investivem und operativem Geschäft vollständig umgesetzt. Die operative Einheit agiert künftig innerhalb der Ehret+Klein AG unabhängig von Kapitalbeteiligungen und Investments und mit klarer unternehmerischer Ausrichtung.



„Mit den abgeschlossenen Maßnahmen haben wir die finanzielle und strukturelle Basis weiterentwickelt. Wir haben unsere Bilanz nachhaltig gestärkt, Komplexität reduziert und das operative Geschäft klar ausgerichtet. Damit schaffen wir die Voraussetzungen, um in einem anspruchsvollen Marktumfeld handlungsfähig zu bleiben“, sagt Wasser, CEO der Ehret+Klein AG.



Durch die Kombination aus Kapitalerhöhung, Entschuldung und struktureller Neuordnung ist die Basis für eine klar ausgerichtete und zukunftsfähige Unternehmensstruktur zur Fortführung und strategischen Weiterentwicklung des operativen Geschäfts geschaffen worden.