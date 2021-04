Ehret+Klein plant temporäre Arbeits- und Kreativräume in Bayreuth

Für das zu Beginn des Jahres erworbene ehemalige Sparkassen-Gebäude geben die beiden Investoren jetzt eine Zwischennutzung bekannt. Ehret+Klein und Pegasus werden in dem Gebäude in der Innenstadt temporäre Arbeits- und Kreativräume schaffen, die insbesondere Start-Ups, Co-Worker, Studierende und Kreativschaffende ansprechen sollen.

.

Im Rahmen einer Zwischennutzung werden aus ehemaligen Büros in der Badstraße 5-7 temporäre Arbeits- und Kreativräume. Die preiswerten und zentralen Flächen in der Innenstadt eignen sich besonders für Start-Ups, Co-Worker, Studierende und Kreativschaffende. Ab Mai 2021 stehen die hellen und möblierten Büros im 1. und 2. Obergeschoss für Zwischenmieter zur Verfügung. Insgesamt sind es 21 Büroräume, mit einer Größe von 20 bis ca. 40 m², sowie ein großer Besprechungsraum mit ca. 90 m², die einzeln oder gesammelt bezogen werden können. Kurze und einfach gehaltene Mietverträge gewährleisten eine kurzfristige Anmietung.



Mit diesem Zwischennutzungskonzept soll das ehemalige Sparkassen-Gebäude in bis zur Neuentwicklung sinnvoll genutzt werden. Außerdem erhalten Studierende, Kreative, Co-Worker und junge Unternehmer einen zentralen Arbeitsort sowie die Möglichkeit, sich branchenübergreifend untereinander zu vernetzen. Diese belebende Zwischennutzung ist ein großes Anliegen der Projektpartner Pegasus Capital Partners und Ehret und Klein, die eine Neuentwicklung des Areals anstreben. Vor kurzem haben sie das Gebäudeensemble an der Opernstraße 8-12 und Badstraße 5-7 von der Sparkasse Bayreuth erworben.



Unter Einbeziehung der Stadt sowie aktuellen Mietern und der Nachbarschaft möchten die Partner das Areal nachhaltig entwickeln. Das mitten in Bayreuths Innenstadt gelegene Areal umfasst etwa 4.350 m² und verfügt über ca. 7.300 m² Nutzfläche. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Unesco Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus.



Bis es soweit ist, stellen der Funding- und Investmentmanager Pegasus Capital Partners und der Projekt- und Quartiersentwickler Ehret und Klein bestimmte Gebäude für eine mehrmonatige Zwischennutzung zur Verfügung. Interessierte Start-Ups, Co-Worker, Kreativschaffende und Studierende können sich direkt beim Vertrieb von Ehret und Klein melden.



Der Projekt- und Quartiersentwickler Ehret und Klein hat bereits gute Erfahrungen mit Zwischennutzungen gemacht. Als prominentestes Beispiel gilt das direkt am Münchner Hauptbahnhof gelegene Mucbook Clubhaus in der Bayerstraße 25. Von Februar 2020 bis Januar 2021 war dort der Co-Creation-Space Breakout – ein zentraler Ort für Kreativarbeitende – eingezogen. Betrieben wurde es von Mucbook-Team in Kooperation mit dem Kompetenzteam Kultur- und Kreativwirtschaft der Landeshauptstadt München.