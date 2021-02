Ehret+Klein plant mit Pegasus Kulturquartier in Bayreuth

Die beiden Partner planen die Entwicklung einer Mischnutzung aus Kultur, Wohnen, Büro, Gastronomie und Handel im Zentrum der Stadt. Das neue Quartier entsteht in unmittelbarer Nachbarschaft zum Unesco-Weltkulturerbe „Markgräfliches Opernhaus“.

Ehret+Klein hat gemeinsam mit Pegasus Capital Partners das Gebäudeensemble an der Opernstraße 8-12 und Badstraße 5-7 von der Sparkasse Bayreuth erworben. Unter Einbeziehung der Stadt sowie aktuellen Mietern und der Nachbarschaft möchten die Partner das Areal nachhaltig entwickeln. Vorgesehen ist ein Mixed-Use-Quartier aus Kultur, Wohnen, Büro, Gastronomie und Handel mit ca. 12.000 m² BGF, das an diesem Standort bestehende Angebote ergänzt. Insgesamt soll ein lebendiges Quartier entstehen, das sich zu allen drei umgebenden Straßen hin öffnet und mit einer neuen Durchwegung eine attraktive Platzsituation im Herzen Bayreuths kreiert. Im Juni 2021 möchte der Projektentwickler erste Pläne im Stadtrat und der Öffentlichkeit vorstellen.



Die Pegasus Capital Partners GmbH wird als Finanzierungspartner und strategischer Partner bei der Entwicklung mitwirken. Die Entwicklung und Realisierung des geplanten Kulturquartiers wird federführend durch die Ehret+Klein GmbH erfolgen. Für beide Unternehmen markiert dieses Projekt zugleich den Beginn einer strategischen Zusammenarbeit. Das in der Bayreuther Innenstadt gelegene Areal umfasst etwa 4.350 m² und verfügt über ca. 7.300 m² Nutzfläche. Es liegt in direkter Nachbarschaft zum Unesco Weltkulturerbe Markgräfliches Opernhaus.



„In den kommenden Monaten werden wir uns intensiv mit dem funktionalen Mehrwert eines Kulturquartiers und Verknüpfungspunkten beschäftigen, damit es sich optimal in das Stadtgefüge integriert und die denkmalgeschützten Gebäude bewahrt werden. Wie gewohnt setzen wir dabei auf einen engen Austausch mit allen Akteuren vor Ort, wie Bürger, Stadtvertreter, Kulturschaffende und Gewerbetreibende“, so Michael Ehret, geschäftsführender Gesellschafter von Ehret+Klein.



„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem starken und verlässlichen Partner. Bayreuth ist eine lebendige Stadt mit hoher Wohn- und Lebensqualität. Als fränkisches Unternehmen sehen wir in ihr einen Standort mit großem Wachstumspotenzial”, ergänzt Dr. Matthias Hubert, geschäftsführender Gesellschafter von Pegasus Capital Partners.

Die Transaktion wurde durch Angermann Investment Advisory AG begleitet.