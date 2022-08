Ehret+Klein investiert erstmals in Saarbrücken

Ehret+Klein plant den aktuellen AOK Standort in der Halbergstraße nach Auszug der Krankenkasse zu revitalisieren. Der Projektentwickler hat das in 1970er Jahren erbaute Objekt von der KIS GmbH erworben. Die Mieterin AOK Rheinland-Pfalz/Saarland wird den alten Standort voraussichtlich Ende 2023 verlassen und in das neue Quartier am Schanzenberg umziehen [wir berichteten].

.

Die Liegenschaft auf dem ca. 8.800 m² großen Grundstück in der Halbergstraße 1 verfügt über eine Nutzfläche von rund 11.100 m². Nach Auszug der AOK ist unter Berücksichtigung von verschiedenen Nachhaltigkeitskriterien ein maximaler Bestandserhalt geplant. Ebenfalls wird eine Zertifizierung angestrebt. Zukünftig soll eine Mischnutzung aus Wohnen und Gewerbe diesen Standort beleben und sich so optimal in das bestehende Mischgebiet einfügen.



„Wir freuen uns mit dieser Projektentwicklung nun auch in Saarbrücken aktiv sein zu dürfen. Derzeit prüfen wir intensiv mit Hilfe von lokalen Fachplanern alle Potentiale der Bestandsimmobilie und möchten diese im Rahmen der Revitalisierung umsetzen“, kommentiert Konstantin von Abercron, Geschäftsführer von Ehret+Klein den Ankauf.



Bis die Planung abgeschlossen und das Baurecht geschaffen wurde, verwaltet das Property- und Assetmanagement der Ehret+Klein Capital Markets die Liegenschaft.