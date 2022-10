Ehret+Klein holt Dr. Christian Häusler in Geschäftsführung

Die Ehret+Klein GmbH beruft Dr. Christian Häusler zum 7. November in die Geschäftsführung. Er wird den Bereich People & Culture weiterentwickeln und verantwortet darüber hinaus Marketing und Kommunikation sowie Verkauf und Vermietung. Dr. Häusler war über sieben Jahre geschäftsführender Gesellschafter beim Gewerbeimmobilienmakler Stock Real Estate GmbH. Im Anschluss daran gründete er sein eigenes Unternehmen für Kultur- und Transformationsberatung, mit dem er bereits für Ehret+Klein als externer Berater tätig war.

„Mit ihm kommt ein ausgewiesener Experte an Bord, der Kompetenzen in Mitarbeiterentwicklung, Führung und Unternehmenskultur mit Leitungserfahrung in der Immobilienbranche verbindet“, sagt Ehret+Klein-Gesellschafter und Beirat Michael Ehret. Mit der Entscheidung, für People & Culture ein eigenes Geschäftsführungsressort neu einzurichten, setze Ehret+Klein die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens gezielt fort. „Wir sind überzeugt, dass die Veränderungen der Arbeitswelt von einer stabilen Wertebasis, einer guten Kultur, Kommunikation und Führung im Unternehmen begleitet werden müssen, um zu gelingen“, so Ehret. Mit dem neuen Ressort sei darüber hinaus ein weiterer wichtiger Schritt getan, um als Arbeitgeber und Projektentwickler nachhaltig attraktiv und erfolgreich am Markt platziert zu sein – „auch für die kommenden Generationen an Mitarbeitenden, Kunden, Partnern oder Mietern“.



Mit der Berufung von Dr. Häusler ist die Geschäftsführung der Ehret+Klein GmbH weiterhin vierköpfig besetzt: Gemeinsam mit ihm gestalten Konstantin von Abercron, Michael Baureis und Erdal Bektas die Zukunft des Unternehmens.



Guido Prummer hat sich entschieden, seinen Posten als Geschäftsführer bei Ehret+Klein im Oktober abzugeben und wird sich neuen Aufgaben widmen. Die Aufgabebereiche von Guido Prummer übernehmen Konstantin von Abercron im Bauplanungsrecht und Erdal Bektas in der Projektentwicklung. Die beiden Gesellschafter Michael Ehret und Stefan Klein wechselten im April dieses Jahres in den neu gegründeten Beirat der Ehret+Klein GmbH [wir berichteten]. Gemeinsam mit dem Geschäftsführungsteam gestalten sie seitdem erfolgreich die dynamische Entwicklung des Unternehmens.