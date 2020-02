Ehret+Klein gründet mit Marcus Kraft Investmentgesellschaft

Der Projektentwickler Ehret+Klein erweitert sein Leistungsspektrum um das Investmentgeschäft und gründete zum 01. Februar 2020 die Ehret+Klein Capital Markets GmbH. Die Schwestergesellschaft wird als immobilienwirtschaftlicher Anlageberater für institutionelle Investoren in Deutschland tätig sein. Die Geschäftsführung werden Marcus Kraft und Sebastian Wasser übernehmen. Kraft war vor der Gründung

Geschäftsführender Gesellschafter bei der Aamundo Immobilien Gruppe und mit den Verantwortungsbereichen Operations, Fundraising sowie Regulatorik betraut. Als Vorsitzender der Geschäftsführung der ehret+klein Capital Markets GmbH verantwortet Marcus Kraft die Geschäftsfelder Financing & Capital Markets, Fondsmanagement/ Regulatorik sowie Corporate Development.

Während Marcus Kraft von Aamundo kommt, gehörte Sebastian Wasser als Leiter des Investment, Asset und Property Managements bei der Ehret+Klein GmbH schon länger zum Team des Projektentwicklers. Bei der neuen Schwestergesellschaft verantwortet er künftig als Mitgründer und Geschäftsführer der die Geschäftsfelder Investment Management & Transactions sowie Asset & Property Management. Vor seiner Tätigkeit bei ehret+klein war er als Acquisition & Transaction Manager bei der IC Immobilien Gruppe tätig. Hierbei betreute er nationale und internationale institutionelle Investoren und war an der Strukturierung von Spezialfonds beteiligt.



Die Ehret+Klein Capital Markets GmbH wird künftig die Bereiche Investment-, Asset- und Property Management der Ehret+Klein GmbH übernehmen, die sich mit Abgabe dieser Bereiche stärker auf das Kerngeschäft, die Projekt- und Quartiersentwicklung, konzentrieren wird. Durch den Schulterschluss der beiden Unternehmen sollen „wertschöpfende Synergien in den Bereichen der Projekt- und Quartiersentwicklung, dem Immobilieninvestment, dem Asset und Property Management sowie dem Finanzierungssektor“ genutzt werden.



In Vorbereitung ist die Auflegung eines Quartiersfonds, für den ein Portfoliovolumen von rund 700 Mio. Euiro zur Verfügung steht. Neben Eigenentwicklungen sind auch Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien Dritter für den Fondsankauf vorgesehen. Ebenfalls geplant ist ein Mezzanine Fonds, in dem rund 200 Mio. euro an Mezzanine-Finanzierung für Projektentwicklungen und Bestandsimmobilien vorgesehen sind. Ein Portfolio von ca. 100 Mio. Euro wurde hierfür bereits angebunden. Details dazu werden zur MIPIM 2020 bekannt gegeben.