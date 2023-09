Ehret+Klein feiert Rohbaufertigstellung im Wolfsgrün

Am 08. September feierte Ehret+Klein Richtfest des Quartiersprojekts Wolfsgrün in Karlsruhe-Wolfartsweier. Der Rohbau an der Ringstraße 2 wurde planmäßig im dritten Quartal 2023 durch den Generalunternehmer Weisenburger Bau GmbH fertiggestellt.

.

Das als „Quartier der Generationen“ konzipierte Projekt wird sieben Stadthäuser, eine Arztpraxis und eine Kindertagesstätte umfassen. Die Fertigstellung der Gebäude und der Einzug der neuen Bewohner sind für das zweite Quartal 2024 geplant. Grundsteinlegung war im November 2022 [wir berichteten]. Der offizielle Vertriebsstart, durchgeführt vom Maklerbüro Schürrer & Fleischer Immobilien, begann bereits Anfang 2023.



Der generationsübergreifende Aspekt von Wolfsgrün wird deutlich anhand des vorgesehenen Nutzungsmixes aus Wohnen, Kita und Senioren WG und medizinischen Angeboten. Etwa 25 Prozent der insgesamt 62 Wohneinheiten sind vom Staat gefördert, der Rest ist frei finanziert. Die Wohneinheiten variieren in Größe und Schnitt: von der Gartenwohnung im Erdgeschoss über die attraktive Zwei-Zimmer-Einheit mit Balkon bis hin zum großzügigen Penthouse mit Dachterrasse wird für jeden Bedarf etwas dabei sein. Die Gebäude werden im Bauhausstil errichtet und dank bodentiefer Fenster dringt viel Licht in die Räume. Eine umfassende Begrünung wird die wohnliche Atmosphäre ergänzen.



Wolfartsweier gehört zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord, der zugleich der größte seiner Art in Deutschland ist. Die neuen Bewohner des Quartiers, das eine Grundstücksfläche von insgesamt 8.110 m² hat, können sich entsprechend über die Nähe zum Wald freuen, der zur Erholung und zum Freizeitvertreib einlädt. Gleichzeitig ist die Karlsruher Innenstadt in weniger als 30 Minuten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen oder mit einer zehnminütigen Autofahrt.