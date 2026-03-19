Feierlicher Abschluss des Rohbaus
Ehret+Klein feiert Richtfest für Bildungsquartier in Germering
In Germering nimmt ein neues Quartier für Bildung, Wohnen und Arbeiten sichtbar Gestalt an: Ehret+Klein hat gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Haas und rund 100 Gästen das Richtfest gefeiert. Auf dem ehemaligen Areal eines Möbelhauses entsteht ein vielseitiger Nutzungsmix mit Coworking, Bildungsangeboten und Wohnungen.
„Ich bin wirklich beeindruckt, wie schnell das Gebäude innerhalb der vergangenen elf Monate seit der Grundsteinlegung gewachsen ist. Mit diesem Bildungsquartier samt Coworking-Space hat Germering im Landkreis wieder einmal die Nase vorn. Und ich freue mich sehr, dass wir als Stadt in diesem besonderen Haus der Innovation und Kreativität Räume für unsere Volkshochschule und die Musikschule anmieten können“, erklärte Oberbürgermeister Andreas Haas und wünschte für die weiteren Bauarbeiten gutes Gelingen.
„Das Bildungsquartier wird ab Ende des Jahres zu einem neuen Treffpunkt für Germering. Es zeigt, dass Nachhaltigkeit für uns nicht nur ökologische, sondern auch soziale Aspekte umfasst. Hier begegnen sich Menschen aller Alters- und Einkommensgruppen - ein Ansatz, den wir sowohl bei den Gewerbeflächen als auch bei den Wohnungen verfolgen, denn etwa 30 Prozent der Wohnungen sind mietreduziert“, so Chief Development Officer bei Ehret+Klein AG.
Martin Bumann, Technischer Niederlassungsleiter, Zech Bau SE Niederlassung Schlüsselfertigbau München, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Bau im Zeitplan liegen und die Ausbauarbeiten wie geplant begonnen haben. Für die Öffentlichkeit beginnt nun der spannende Teil, in dem das Gebäude Schritt für Schritt seine endgültige Gestalt annimmt.“
Mit dem Bildungsquartier Germering entsteht auf dem ehemals stark versiegelten Gelände eines früheren Möbel- und Wohnhauses ein Gebäudekomplex mit rund 7.000 m² Fläche und einem klaren Fokus auf Bildung und Wohnen. Als Nutzer stehen bereits unter anderem die Stiftung Digitale Bildung, eine Heimerer Pflegeschule, die Volkshochschule und Musikschule Germering sowie ein Coworking-Space von Interlink Space fest.
Das Bildungsquartier nach dem Entwurf des Architekturbüros Grassinger Emrich besteht aus einem Sockelbau und zwei Türmen. In den unteren Geschossen entstehen Flächen für Gewerbe, Büros und Bildung, in den beiden Türmen insgesamt 38 Miet- und Eigentumswohnungen, von denen etwa 30 Prozent mietreduziert angeboten werden. Die energetisch effizienten Wohnungen richten sich vorrangig an Singles, Paare und junge Familien. Erste Einheiten haben bereits ihre neuen Eigentümerinnen und Eigentümer gefunden.
Ein begrünter Gemeinschaftsdachgarten sowie eine Gastronomiefläche mit begrüntem Außenbereich im Innenhof runden das Konzept des Gebäudes ab. Neben der sozialen Nachhaltigkeit spielt auch der ökologische Aspekt eine wichtige Rolle. Fassadenbegrünung, Dachgärten und bepflanzte Freiflächen verbessern Mikroklima und Aufenthaltsqualität. Solaranlagen sowie die Nutzung von Grundwasserwärme unterstützen einen nachhaltigen Gebäudebetrieb.
Bereits während der Abriss- und Rohbauphase nutzte die örtliche Freiwillige Feuerwehr die Baustelle mehrfach für Übungszwecke.