Ehret+Klein feiert Richtfest für Bildungsquartier in Germering

In Germering nimmt ein neues Quartier für Bildung, Wohnen und Arbeiten sichtbar Gestalt an: Ehret+Klein hat gemeinsam mit Oberbürgermeister Andreas Haas und rund 100 Gästen das Richtfest gefeiert. Auf dem ehemaligen Areal eines Möbelhauses entsteht ein vielseitiger Nutzungsmix mit Coworking, Bildungsangeboten und Wohnungen.

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