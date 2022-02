Ehret+Klein hat die Liegenschaft in der Mozartstraße 1 in Kempten von der Nowinta Real Estate GmbH erworben. Begleitet wurde die Transaktion von Dr. Lübke & Kelber GmbH. In Kempten besser bekannt ist dieses Areal als das Große Loch, eine Baustelle mit einer langen Historie im Herzen der Stadt. Nun will

[…]