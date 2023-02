Ehret+Klein entwickelt in der Kölner Toplage Hohe Straße

Am 10. Februar 2023 hat der Projektentwickler Ehret+Klein gemeinsam mit den Architekturbüros Henning Larsen sowie Caspar zwei Kölner Projektentwicklungen im ehemaligen Mantelhaus Goertz in Köln vorgestellt Die Projektvorstellung vor geladenen Gästen ist Zugleich Startschuss für die von Joachim Rieger kuratierte Ausstellung „Erlebniswelt Mantelhaus – damals/heute/morgen“, die von 24. Februar bis 28. April 2023 Interessierte auf eine Zeitreise in Bildern aus den 50er-Jahren bis zum Köln von morgen einladen wird.

.