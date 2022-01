Ehret+Klein hat eine Liegenschaft in Kölns beliebter Einkaufsstraße erworben. Das Eckgebäude liegt in der Hohe Straße 134-136 und grenzt an die Große Budengasse sowie Marspfortengasse. Über den Verkäufer und den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Aktuell verfügt das 627 m² große Grundstück über 2.934 m² Nutzfläche, die derzeit nahezu vollvermietet ist.

