Ehret+Klein AG stärkt KVG-Geschäft

Die Ehret+Klein AG baut das Geschäft der hauseigenen Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) konsequent weiter aus: Die registrierte KVG hat ein neues Mandat für das Management eines Immobilienportfolios mit einem Verkehrswert von 30 Millionen Euro übernommen. Auftraggeber ist eine regionale Bank aus Bayern, mit der ehret+klein bereits seit 2023 erfolgreich zusammenarbeitet.

.

Das neu in die Verwaltung übernommene Portfolio umfasst drei nahezu vollvermietete Objekte im ostbayerischen Raum mit einem Schwerpunkt auf Büro- und Wohnimmobilien. Mit dem zusätzlichen Mandat wird die bestehende Partnerschaft weiter vertieft: Insgesamt verwaltet die Ehret+Klein AG für die Bank nun Immobilienvermögen im Wert von rund 160 Millionen Euro.



Durch den neuen Auftrag steigen die Assets under Management (AuM) der hauseigenen KVG auf insgesamt rund 400 Millionen Euro.



„Die Vertiefung unserer Geschäftsbeziehung mit dem Kreditinstitut ist ein deutliches Vertrauensvotum in unsere KVG-Kompetenz. Sie bestätigt unsere strategische Ausrichtung, dieses Geschäftsfeld konsequent weiterzuentwickeln und unseren Partnern langfristig stabile, werthaltige Lösungen zu bieten – insbesondere in den Segmenten Wohnen und Büro“, so Antje Lubitz, Chief Operating Officer bei Ehret+Klein.