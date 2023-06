EHL Wohnen und Raum Real starten Vermarktung des Arrow

Die EHL Wohnen GmbH startet gemeinsam mit der Raum Real Immobilien GmbH die Vermarktung des Mietwohnungsprojekts Arrow im Simmeringer Bezirksteil Kaiserebersdorf.

.

Das Objekt der Bank Austria Real Invest umfasst insgesamt 155 Wohneinheiten mit 30 m² bis 92 m² Nutzfläche sowie 82 Stellplätze. Der Schwerpunkt des Wohnungsmix liegt bei Zweizimmerwohnungen, abgerundet mit Drei- und Vierzimmerwohnungen. Durch das Grünareal der Liegenschaft mit Altbaumbestand verfügen auch Einheiten über private Freiflächen wie Eigengärten, Balkone und Terrassen.



EHL-Wohnen-Geschäftsführerin Karina Schunker verweist auf die sehr gute Lage mit ausgezeichneter Infrastruktur, vor allem auch die Nähe zum Wiener Flughafen. „Das Arrow befindet sich auf halbem Weg zwischen Flughafen und Stadtzentrum, die Anbindung über die nahe Schnellbahnlinie S7 ist ausgezeichnet und mit dem Auto erreicht man den Flughafen in 15 Minuten. Zudem bietet Kaiserebersdorf trotz seines noch dörflichen Charmes urbane Infrastruktur mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie und Freizeitangeboten die in wenigen Minuten fußläufig erreichbar sind.“



Auch im Hinblick auf ökologische Nachhaltigkeit erfüllt das Wohnprojekt höchste Standards. „Ein Teil der Stellplätze ist komplett mit E-Ladestationen ausgestattet, für alle weiteren sind die Voraussetzungen für eine einfache, spätere Installation gegeben. Beheizt und gekühlt wird das Gebäude mittels hochmoderner Bauteilaktivierung“, erklärt Raum-Real-Geschäftsführer Leopold Schödl.



Der Bau des Arrow in der Mailergasse 21 startete im zweiten Quartal 2022 [wir berichteten] und ist bereits weit fortgeschritten. Mittlerweile wurde die Dachgleiche erreicht, Fertigstellung und Mietbeginn werden im November 2023 erfolgen. Die Bruttomieten beginnen bei 599 Euro/Monat.