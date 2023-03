EHL verwaltet Portfolios der Erste Immobilien KAG

Die EHL Immobilien Management GmbH wurde mit der Verwaltung des Immobilienportfolios der Erste Immobilien KAG beauftragt. Das Portfolio umfasst 21 Objekte mit zusammen 1.621 Mieteinheiten und einer Gesamtmietfläche von rund 130.000 m².

.

Der geographische Schwerpunkt liegt mit 17 Objekten in Wien, wo die EHL Immobilien Management im Mai zusätzlich auch das Neubauprojekt „Der Ballon“ mit 197 Erstbezugsmietwohnungen im 22. Bezirk [wir berichteten]übernehmen darf. Weitere Objekte befinden sich in Salzburg und Oberösterreich. Für EHL-Geschäftsführerin Andrea Dissauer optimal. Denn die Präsenz des Unternehmens in mehreren Bundesländerhauptstädten, unter anderem in Salzburg, trägt dazu bei, dass EHL für die Verwaltung von solchen breitgestreuten Portfolios optimal aufgestellt ist.



„Mit der EHL Immobilien Management haben wir den perfekten Partner für die Verwaltung unserer Immobilien an Bord. Durch ihre jahrelange Erfahrung und Expertise erfüllen sie alle Anforderungen in den Bereichen Digitalisierung und Datenmanagement-Lösungen, die für ein modernes Immobilienmanagement notwendig sind. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit“, betont Günther Mandl, Geschäftsführer der Erste Immobilien KAG.