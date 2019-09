Immofinanz veräußert Wiener Sitz von Ibis Acam

Die Immofinanz hat ein ca. 20.300 m² großes Büroobjekt in der Geiselbergstraße an einen Privatinvestor veräußert. Ankermieter in dem Objekt ist das österreichische Schulungsunternehmen Ibis Acam. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die zur EHL-Gruppe zählende EHL Investment Consulting hat die Transkation im Stadtteil Simmering vermittelt.

Das Objekt in der Geiselbergstraße 15-19 umfasst ca. 18.400 m² Büro-, ca. 1.030 m² Geschäfts-, ca. 880 m² Lager- und sonstige Flächen sowie eine hauseigene Tiefgarage mit über 300 Stellplätzen. Die Lage profitiert von der Nähe zum neuen Wiener Hauptbahnhof und der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr durch S-Bahn und Straßenbahn.



„Diese Mikrolage unweit des neuen Hauptbahnhofes hat sich zuletzt durch die starke Bautätigkeit im Umfeld und das gute Preis-/Leistungsverhältnis sehr gut entwickelt“, sagt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting. „Da die Büroentwicklungen am Hauptbahnhof de facto abgeschlossen sind, profitieren die umliegenden Objekte von der Aufwertung der Infrastruktur“. Dies wird auch durch das gestiegene Investoreninteresse entlang der Geiselberg- und Brehmstraße belegt, wo EHL in der jüngsten Vergangenheit mit den Objekten in der Brehmstraße 10 und Brehmstraße 12 sowie in der Gudrunstraße 179 bereits drei große Transaktionen vermitteln konnte.



Grundsätzlich entwickelt sich der Markt für Bürobestandsobjekte derzeit äußert aktiv, so Pöltl. „Das geringe Angebot an topmodernen Core-Immobilien bei gleichzeitig unverändert hohem Anlagedruck führt dazu, dass sowohl institutionelle als auch private Investoren verstärkt Bestandsobjekte in gutem Zustand nachfragen, auch wenn diese bereits einige Jahre älter sind. Aber auch in dem Bereich hinkt das Angebot der hohen Nachfrage hinterher.“