Wealthcap verkauft Büroobjekt „Adler & Ameise“ in Wien an TH Real Estate

Adler & Ameise

Der deutsche Fondsanbieter Wealthcap hat das Bürohaus „Adler & Ameise“ in der Gasometer City an den von TH Real Estate gemanagten Austria Property Fund verkauft. Über den Kaufpreis wurde zwischen den beiden Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Die zur EHL-Gruppe zählende EHL Investment Consulting wurde von Verkäuferseite exklusiv mit der Durchführung des Verkaufsverfahrens beauftragt und hat den Deal vermittelt.

„Adler & Ameise“ in der Guglgasse 7-9 in Wien wurde 2001 errichtet und umfasst ca. 24.000 m² Büro-, Geschäfts- und Lagerflächen sowie eine hauseigene Tiefgarage mit 217 Stellplätzen. Das Objekt befindet sich in einer gut etablierten Bürolage zwischen der Wiener Innenstadt und dem Flughafen. Es ist langfristig an renommierte und bonitätsstarke Mieter vergeben, darunter etwa der Fonds Soziales Wien oder das Wohnservice Wien. Zudem profitiert das Bürohaus von der verkehrsgünstigen Lage unmittelbar an der U3-Station Gasometer, von der die Wiener Innenstadt in weniger als zehn Minuten zu erreichen ist, und der guten Verkehrsanbindung an die Ostautobahn A4 und die Südosttangente A23.



„Mit ,Adler & Ameise‘ konnten wir ein weiteres exzellentes Investment für unseren langfristig ausgerichteten Austria Property Fund erwerben. Der dritte Bezirk rund um die Gasometer City hat sich aufgrund der attraktiven Mikrolage sehr positiv entwickelt und dieser Aufwärtstrend wird sich noch weiter fortsetzen“, erklärt David Moese, Head of Investment, Austria, bei TH Real Estate.

Mit dem Verkauf des Objektes „Adler & Ameise“ wurde die planmäßige Abwicklung des Fonds Blue Capital Österreich 3 umgesetzt. Die starke Nachfrage nach großvolumigen Büroinvestments in Wien hat gute Voraussetzungen geschaffen, nun auch den Fonds Blue Capital Österreich 3 planmäßig zu liquidieren.



„Adler & Ameise“ ist in diesem Jahr bereits das vierte exklusiv von EHL für Wealthcap veräußerte Objekt. Im Frühjahr wurden die beiden Büro-/Laborobjekte Vienna Bio Center und Vienna Competence Center sowie das Bürohaus Point West in Salzburg aus dem Fonds Blue Capital Österreich 2 verkauft [wir berichteten] und damit der planmäßige Abverkauf dieses Fonds abgeschlossen.