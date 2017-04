EHL vermittelt Bürohaus in der Breitenfurter Straße

Ein österreichischer Privatinvestor hat auf Vermittlung von EHL Immobilien ein Bürohaus in der Breitenfurter Straße 111 im zwölften Wiener Gemeindebezirk erworben. Verkäuferin war die Immofinanz, über den Kaufpreis wurde zwischen den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Das Bürohaus verfügt über ca. 7.100 m² Nutzfläche, davon entfallen ca. 6.330 m² auf Büro- und der Rest auf Lagerflächen. Das Objekt verfügt über eine eigene Tiefgarage mit 103 Stellplätzen und profitiert von der guten Anbindung an den öffentlichen Verkehr im Dreieck Breitenfurter Straße – Altmannsdorfer Straße – Hetzendorfer Straße. Die S-Bahn-Station Hetzendorf ist in fünf Gehminuten erreichbar, zur U6-Station „Am Schöpfwerk“ sind es knapp zehn Minuten zu Fuß. Mit dem Auto gelangt man schnell auf die Südosttangente. In der Umgebung gibt es ein breites Angebot an Nahversorgern mit zahlreichen Restaurants, Supermärkten, Bank, Post und einer Apotheke.



In dem Multi-Tenant-Objekt können Bürokonzepte ab 150 m² bis zu Großflächen mit mehreren 1.000 m² realisiert werden und es ist daher sowohl für Mittelbetriebe als auch für Kleinunternehmen und Start-Ups geeignet. Zu den aktuellen Mietern zählen u.a. ein Kindergarten und ein Verlag.



Das erste Quartal am österreichischen Immobilieninvestmentmarkt war mit einem Transaktionsvolumen von ca. 710 Mio. Euro außergewöhnlich stark und die Nachfrage ist in allen Segmenten ungebrochen hoch. Auffällig war vor allem die hohe Präsenz der Privatinvestoren: „Private Investoren investieren nicht mehr so wie früher nahezu ausschließlich im Wohnbereich, sondern sind aufgrund der Preisentwicklung bei Zinshäusern verstärkt im gewerblichen Segment aktiv geworden. Dieser Trend wird sich auch in den kommenden Monaten fortsetzen, da mit Büro- und Geschäftsobjekten höhere Renditen als mit Wohnobjekten zu erzielen sind“, sagt Franz Pöltl, Geschäftsführender Gesellschafter der EHL Investment Consulting.