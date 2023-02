EHL vermarktet Wohnungen im Laaer Wald-Projekt

EHL Wohnen startet im Rahmen eines co-exklusiven Mandats die Vermarktung von 142 Mietwohnungen im Neubauprojekt „Laaer Wald“ in Wien. Das Objekt steht im Eigentum des Fonds Catella Wohnen Europe der von Catella gemanagt wird. Die Investmentgesellschaft hatte sich das Projekt in 2021 im Rahmen eines Forward Deals vom Projektentwickler Vermehrt gesichert [wir berichteten].

