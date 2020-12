Büromarkt Wien erreicht nahezu das Vorjahresergebnis

Der Wiener Büromarkt erzielte 2020 ein angesichts des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds äußerst erfreuliches Ergebnis: Mit einer Vermietungsleistung von ca. 200.000 m² wurde der Vergleichswert aus 2019 (220.000 m²) annähernd erreicht. Damit wurde auch die Neuflächenproduktion von 125.000 m² deutlich übertroffen. Die neu auf den Markt gekommenen Objekte weisen durchwegs einen hohen Auslastungsgrad auf und der Leerstand ist auf seinem niedrigen Niveau geblieben.

Hauptverantwortlich für die positive Entwicklung waren zwei von EHL vermittelte Großvermietungen, die die Rangliste 2020 anführen. Darüber hinaus ist EHL mit Vermietungen an zwei weitere Mieter, unter anderem an die Republik Österreich, noch zweimal in den Top 10 des Jahres 2020 vertreten und erreicht daher heuer einen Marktanteil von mehr als 50 Prozent.



In der Liste der größten Vermietungen des Jahres dominieren jene Branchen, die von der aktuellen Ausnahmesituation weniger beeinträchtigt wurden: Neben Mietern aus dem öffentlichen Bereich finden sich gleich vier IT-Unternehmen, ein Pharmakonzern, eine Versicherung und ein Bauunternehmen.



„Corona und die damit verbundene, für viele Unternehmen herausfordernde wirtschaftliche Lage gehen am Büromarkt keineswegs spurlos vorbei“, erklärt Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH. „Dass trotz zahlreicher Verschiebungen von Anmietungs- entscheidungen, die schon aufgrund der ausgedehnten Lockdown-Phasen unvermeidlich waren, erneut ein sehr erfreuliches Gesamtergebnis erzielt werden konnte, zeigt, wie robust und stabil sich der Wiener Büromarkt auch in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld entwickelt.“



Die Top-10-Bürovermietungen in Wien 2020

• Öffentlicher Mieter (von EHL vermittelt), 53.000 m², Quartier Lassalle, Lassallestraße 5

• Öffentlicher Mieter (von EHL vermittelt), 10.300 m², Quartier Lassalle, Lassallestraße 1

• Bitpanda GmbH, 6.000 m², Rund Vier, Stella-Klein-Löw-Weg 13

• Zürich Versicherung, 5.400 m², Square One, Leopold-Ungar-Platz 2

• Swietelsky Bau (von EHL vermittelt), 4.900 m², Kai West, Hietzinger Kai 133

• AOP Orphan Pharmaceuticals AG, 4.800 m², Square One, Leopold-Ungar-Platz 2

• Republik Österreich (von EHL vermittelt), 3.500 m², Hansenstraße 3

• Six Payment Services, 3.000 m², QBC, Karl-Popper-Straße 2

• Ingram Micro GmbH, 2.400 m², Austria Campus, Walcherstraße 1-3

• Fonds Soziales Wien, 2.000 m², Guglgasse 7-9.