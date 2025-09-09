Ehemaliges Selgros-Areal: Aug. Prien baut NXP-Zentrale, Saga Wohnungen

Die Planungen auf dem früheren Selgros-Areal an der Tasköprüstraße in Bahrenfeld gehen voran: Den geplanten Wohnungsbau wird die Saga Unternehmensgruppe in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Ditting übernehmen. Die neue Zentrale für das Technologieunternehmen NXP wird von Aug. Prien Projektentwicklung realisiert, die es anschließend an den Konzern vermieten wird.

