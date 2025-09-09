Captiva vollzieht Exit
Ehemaliges Selgros-Areal: Aug. Prien baut NXP-Zentrale, Saga Wohnungen
Die Planungen auf dem früheren Selgros-Areal an der Tasköprüstraße in Bahrenfeld gehen voran: Den geplanten Wohnungsbau wird die Saga Unternehmensgruppe in Zusammenarbeit mit dem Bauunternehmen Ditting übernehmen. Die neue Zentrale für das Technologieunternehmen NXP wird von Aug. Prien Projektentwicklung realisiert, die es anschließend an den Konzern vermieten wird.
Captiva hatte das 2,5 Hektar große Industrie-Areal 2018 erworben, auf dem Selgros bis Ende 2023 einen Großhandelsmarkt betrieb. Binnen kurzer Zeit schaffte der Hamburger Asset- und Investment-Manager im Zusammenwirken mit den Behörden die Voraussetzungen zur Umwandlung der brachliegenden Flächen hin zu einer gemischten urbanen Nutzung.
Das Bauunternehmen Ditting soll das gemischt genutzte Quartier für die Saga Unternehmensgruppe auf dem nördlichen Teil des Grundstücks realisieren. Die Entwurfsplanung des Architekturbüros Schenk Fleischhaker sieht Flächen für Handwerk und Gewerbe in den Erdgeschossen sowie begrünte Innenhöfe und Spielplätze vor. Zudem entsteht eine Tiefgarage für Pkw und Fahrräder mit Ladestationen, in der ein Teil der Stellplätze von NXP-Mitarbeitenden und von den Bewohnern genutzt werden können.
„Der Kauf des Grundstücks an der Tasköprüstraße ist ein starker Beleg für unsere erfolgreiche antizyklische Grundstücksankaufspolitik. Nach der gebotenen Zwischennutzung durch Fördern & Wohnen soll Ditting in unserem Auftrag in bewährter Partnerschaft rund 430 geförderte Wohnungen in Bahrenfeld errichten. Durch den Bau von Handwerk und Gewerbe in den Erdgeschossen entsteht ein gut durchmischtes Quartier in guter Lage in Altona. Wir danken unseren Partnern, den beteiligten Behörden und dem Bezirk Altona, die diesen Ankauf mit ermöglicht haben“, so Dr. Thomas Krebs, Sprecher des Saga-Vorstands.
Im südlichen Teil des Grundstücks wird das Hamburger Immobilienunternehmen Aug. Prien die Projektentwicklung von Captiva für den künftigen Nutzer NXP fortführen und umsetzen. Der derzeit noch in Lokstedt ansässige Hersteller von Halbleitern wird am neuen Standort Forschung, Entwicklung, Tests und Marketing unter einem Dach zusammenführen. Der Einzug von mehr als 800 Mitarbeitenden ist für 2031 geplant.
Für den gewerblichen Projektteil hatte das Bezirksamt Altona den Bauvorbescheid bereits im Herbst erteilt. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das neue urbane Quartier schaffen Verwaltung und Politik mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Bahrenfeld 78“.
„Das Tempo dieser Projektentwicklung zeigt, dass trotz schwieriger Rahmenbedingungen für die Immobilienbranche Großprojekte gelingen können, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen. Insbesondere dem Bezirksamt und der Altonaer Politik sowie der Wirtschaftsbehörde danken wir für ihre engagierte Unterstützung“, sagt Jan Gehrmann, Geschäftsführer von Captiva.
Das Technologieunternehmen ist seit Jahrzehnten in Lokstedt ansässig. Der neue Standort in der Tasköprüstraße - nahe der Science City Hamburg-Bahrenfeld - wird auf die spezifischen Anforderungen des über 800-köpfigen NXP-Teams in Hamburg zugeschnitten sein und Forschung, Entwicklung, Tests und Marketing für die Automobil-, Industrie- und IoT-Geschäfte von NXP sowie allgemeine Managementfunktionen beherbergen. Darüber hinaus beherbergt der neue Standort die Kompetenzzentren von NXP Hamburg, beispielsweise für System-on-Chip (SoC)-Sicherheit, Künstliche Intelligenz am Edge und Systeminnovation für Automatisierung, Robotik und Gesundheit sowie das TeraHertz-Labor für mobile Kommunikation und Automotive-Radar-Innovationen.
„NXP ist ein zentraler Akteur in der Hamburger Innovationslandschaft und treibt Quantencomputing und andere Spitzentechnologien voran. Die zukünftige Science City Bahrenfeld bietet ideale Bedingungen für die Entwicklung innovativer Technologien und Produkte. Mit Weltklasse-Forschungseinrichtungen wie DESY und X-FEL, Startups und einem attraktiven städtischen Umfeld findet NXP dort einen hervorragenden Standort für seine zukünftige Entwicklung. Ich wünsche dem Unternehmen einen erfolgreichen Ansiedlungserfolg und viel Erfolg für die Zukunft!“, Dr. Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister.
Aktuell stellt Captiva eine leerstehende Hallen noch dem städtischen Sozialunternehmen Fördern & Wohnen zur Flüchtlingsunterbringung zur Verfügung. Der Mietvertrag über rund 12.000 m², , der im vergangenen Herbst geschlossen worden war, endet aber zum Jahresende.
CBRE hat NXP während des gesamten Transaktionsprozesses beraten.