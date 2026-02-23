Ehemaliges Park Plaza Wallstreet: COTP startet mit Managementvertrag in Berlin

Die Chocolate on the Pillow Group steigt erstmals in den Berliner Markt ein – mit einem Viersterne-Superior-Hotel an der Fischerinsel. Rund 170 Zimmer, Restaurant, Bar und Konferenzflächen sind geplant. Die Eröffnung ist für 2027 vorgesehen.

.

Die Chocolate on the Pillow Group (COTP) sichert sich ihren ersten Managementvertrag und expandiert nach Berlin. Gemeinsam mit dem Eigentümer sowie der Betreibergesellschaft Forum Hotel Fischerinsel GmbH wird das Unternehmen das ehemalige Park Plaza Wallstreet Berlin Mitte in der Wallstraße 23-24 in ein Viersterne-Superior-Hotel verwandeln. Der Markteintritt ist für Anfang 2027 geplant.



Das ehemalige Park Plaza Wallstreet Hotel gehört seit Oktober 2025 dem Deutschen Beamtenwirtschaftsbund. Dieser hatte sich die Value-Add-Immobilie von Union Investment für 36 Mio. Euro gesichert und ein umfassendes Refurbishment angekündigt [wir berichteten]. Das 8.097 m² große Gebäude wurde im Jahr 1910 zunächst als Geschäftshaus errichtet, 1995 zur Büronutzung umgebaut und erweitert und dann im Jahr 2005 in ein Hotel umgewandelt wurde und inzwischen stark in die Jahre gekommen ist.



Das COTP-Projekt umfasst rund 170 Zimmer. Ergänzend sind ein hochwertiges Gastronomiekonzept mit Restaurant und Bar sowie Konferenz- und Tagungsflächen vorgesehen. Das Haus soll Geschäftsreisende, Leisure-Gäste und Tagungskunden gleichermaßen ansprechen und so eine stabile Auslastung über das Jahr hinweg ermöglichen. „Unser Fokus liegt auf Hotelprodukten, die für Investoren nachvollziehbar, skalierbar und langfristig tragfähig sind“, so Erik Florvaag, CEO und Managing Partner der COTP.



Der Standort an der Fischerinsel liegt zwischen Spree, Museumsinsel und Regierungsviertel. Nach Einschätzung des Unternehmens bietet die Kombination aus zentraler Lage und vergleichsweise ruhigem Umfeld Potenzial für unterschiedliche Nachfragegruppen.







