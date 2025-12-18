Ehemaliges Kaufhof-Gebäude in Halle füllt sich

Ein Jahr nach Kauf des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes kann sich Norkon und die Münchner Clarendon Gruppe über einen guten Mieterbesatz im Objekt freuen: Intersport, L’Osteria und Celona Halle Gastro GmbH haben Mietverträge für rund 3.400 m² unterzeichnet.

Der ehemalige Kaufhof am Marktplatz 22-24 in Halle (Saale) erhält im Erdgeschoss sowie im ersten Obergeschoss mit Intersport ab März 2026 sportlichen Zuwachs. Auf einer Fläche von 2.278 m² wird einer der ersten Intersport Superstores Deutschlands seine Eröffnung feiern. Neben dem Sport-Filialisten wird die Celona Halle Gastro GmbH ebenfalls auf beiden Stockwerken vertreten sein und eine Mietfläche von 631 m² belegen. Voraussichtlicher Mietbeginn ist der 1. April 2026. Außerdem wird im Laufe des ersten Halbjahres 2026 die Systemgastronomie-Kette L’Osteria eine Fläche von 570 m² im Erdgeschoss beziehen. BNP Paribas Real Estate war bei allen drei Abschlüssen vermittelnd und beratend für Vermieter und Mieter tätig.



Norkon und die Münchener Clarendon Gruppe hatten die Innenstadtimmobilie mit insgesamt 14.700 m² zu Beginn des Jahres von S Immo erworben und angekündigt rund zehn Millionen Euro in das Objekt zu stecken [wir berichteten]. Die andere Gebäudehälfte am Marktplatz 20 ging bereits in 2021 an die Leipziger Stadtbau [wir berichteten].