Ehemaligen Kaufhaus Beck: Es geht los!

Fürstenrieder Straße 21

Nachdem die positive Nachricht der erteilten Baugenehmigung im Frühjahr 2017 an die Öffentlichkeit ging, erwarteten Außenstehende wie Beteiligte sichtbare Maßnahmen an der Baustelle Fürstenrieder Straße 21 in München-Laim. Aber auch die im Hintergrund laufenden vorbereitenden Arbeiten und die weitere Planung brauchten ihre Zeit. Nun sind laut Ehret+Klein die Verträge zwischen dem Generalübernehmer und dem Bauherrn unterzeichnet, der Meilensteinterminplan ist ausgearbeitet und das Planer- und Bauteam steht parat. Jetzt geht es sichtbar los!

Ab Ende September beginnt der eigentliche konstruktive Rückbau, um das ehemalige Kaufhaus Beck zu revitalisieren und in ein modernes Handels- und Bürogebäude umzuwandeln.