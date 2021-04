Ehemalige Thyssen-Zentrale in Mülheim wechselt Eigentümer

Das renommierte Traditionsgebäude Haus der Wirtschaft, das 1911 als Verwaltungssitz des Stahlkonzerns Thyssen erbaut wurde, hat den Eigentümer gewechselt. Neuer Eigentümer ist die Markus Mertens Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, die von Ruhr Real als Käufer vermittelt wurde. Verkäufer der vollvermieten Büroimmobilie mit einer Mietfläche von rund 5.160 m² ist die Mülheimer Wohnungsbau eG. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

