Die GRK Gruppe baut ihr Engagement in der Region Chemnitz weiter aus. Jüngstes Projekt für das Leipziger Unternehmen wird die ehemalige Strumpffabrik Kreißig im rund zehn Kilometer südwestlich von Chemnitz gelegenen Jahnsdorf, die in den kommenden Jahren in ein attraktives Wohnquartier verwandel werden soll.

Fotos: GRK Gruppe



[…]