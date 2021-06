Ehemalige Papierfabrik in Nürnberg vollvermietet

Im Rahmen einer exklusiven Beauftragung übernahm Küspert & Küspert die Beratung zur Neugestaltung sowie die Vermietung des Bürohauses in der Inneren Hallerstraße 8a. Die ehemalige Papierfabrik mit circa 1.300 m² wurde im Jahr 2020 vollständig entkernt, neu konzeptioniert und hochwertig durch den Projektentwickler, die Wacker+Mattner GmbH, revitalisiert. Mit den vier gewonnenen Mietern aus den Bereichen Kommunikation, Bildung und IT ist die Immobilie nun neu positioniert und langfristig an bonitätsstarke Nutzer vollvermietet. Bereits zu Beginn des Vermarktungsauftrags in 2019 gewann das Maklerhaus die Designagentur FYFF, die sich allein 550 m² sicherte.

Bei dem zentral, im beliebten Stadtteil Johannis gelegenen 5-geschossigen Bürohaus, handelt es sich um ein solitäres Rückgebäude. Das vom Architekturbüro Maync Architektur entwickelte Gebäudekonzept beinhaltete komplette Neuanordnung der Innenflächen zu offenen Büroflächen im Loft-Style, den Anbau von großzügigen Balkonen, und eine Neugestaltung der Fassade und der Außenanlagen. Bei der innenarchitektonischen Planung konnten sich die Mieter mit einbringen und ihre Flächen nach eigenen Bedürfnissen gestalten.