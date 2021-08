Das Stuttgarter Maklerhaus Amanthos hat Тegut… gute Lebensmittel GmbH & Co. KG bei der

langfristigen Anmietung einer Ladenfläche von ca. 269 m² für das neue Quartierskonzept in der

Hauptstraße in Heidelberg beraten. Eigentümer der Liegenschaft ist ein privates Family Office.

.