Die Aurelis Real Estate hat insgesamt 7.700 m² Hallenfläche an der Bruchweide 3 in Bremen an die Egbert Wilts GmbH & Co. KG vermietet. Zusätzlich wurden 1.300 m² Außenfläche und 26 Stellplätze an das Traditionsunternehmen übergeben. Der Mietvertrag wurde für zehn Jahre geschlossen.

