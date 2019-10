E&G vermittelt ca. 11.000 m² Bürofläche in München

Die E&G Real Estate GmbH vermittelte in den letzten Wochen Mietverträge mit insgesamt ca. 11.000 m² in der Landeshauptstadt.

.

Die PPRO Holding GmbH zieht mit ca. 3.500 m² in die „East Site Offices“ in der St. Martin Straße 76 in München. Ein Objekt der InfraRed Capital Partners, welche hier durch die Allgemeine Südboden im Vermietungsmanagement betreut wird.



Die Stadtwerke München GmbH sicherten sich Flächen neben dem Münchener Hauptbahnhof gelegenen „Elisenhof“ und die CCS Care Communication Solutions mietet ca. 1.400 m² in einem Bestandsobjekt in Obersendling. Des Weiteren konnten ca. 1.200 m² durch das Maklerhaus im CBD innerhalb des Münchner Altstadtrings platziert werden.