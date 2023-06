EDR REIM plant Wachstum seiner Real-Estate-Debt-Plattform

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management bereitet das weitere Wachstum seiner Real-Estate-Debt-Plattform vor, um die strukturellen Veränderungen und aktuellen Verwerfungen auf dem europäischen Immobilienfinanzierungsmarkt zu nutzen und attraktive risikoadjustierte Renditen zu erzielen.

.

Für die 2020 gegründete Debt-Plattform wurden in der ersten und zweiten Kapitaleinwerbung zusammen 350 Mio. Euro eingesammelt [wir berichteten]. Das EDR-REIM-Debt-Team bereitet derzeit die dritte Kapitaleinwerbung mit einem Zielvolumen von 600 Mio. Euro über fünf Jahre vor. Der angestrebte Netto-Ziel-IRR liegt bei 9 Prozent (ohne Leverage) bei einem Ziel-Portfolio-LTV von 70 Prozent.



„Hohe Inflationsraten, rapide Zinserhöhungen und ein unsicherer wirtschaftlicher Ausblick vergrößern die Finanzierungslücke auf dem gewerblichen Immobilienfinanzierungsmarkt. Damit wird der Marktanteil von Immobilienkreditfonds in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen. Das Investment in Immobilienkredite bietet für Anleger eine attraktive Gelegenheit, von höheren Zinsen bei niedrigeren LTVs und strafferen Kreditsicherheitsstrukturen zu profitieren", so Ralf Kind, Head of Real Estate Debt bei EDR REIM.



Die Strategie des EDR-Real-Estate-Debt-Teams zielt auf ein diversifiziertes paneuropäisches Kreditportfolio mit Schwerpunkt auf erstrangig besicherte Whole Loans, die an erfahrene und kapitalstarke Kreditnehmer ausgereicht werden. Aufgrund des kontinuierlichen Rückzugs der Banken aus der gewerblichen Immobilienfinanzierung und der anstehenden Refinanzierungswelle von fälligen Krediten erwartet Edmond de Rothschild in den nächsten Jahren ein hervorragendes Umfeld für Fremdkapitalinvestitionen. Die Origination-Strategie legt einen Schwerpunkt auf Finanzierungen im mittleren Größensegment für Core+/Value-Add Assets an starken Standorten in Westeuropa. Das Team stützt sich aktuell auf eine starke Pipeline mit einem durchschnittlichen Beleihungsauslauf von circa 70 Prozent (LTV). Der Brutto-Ziel-IRR liegt derzeit bei 10-11 Prozent.



Laut einer INREV-Marktstudie aus dem Jahr 2023 planen über 60 Prozent von Immobilien-Investoren, ihre Allokation in europäische Immobilienkreditfonds in den nächsten zwei Jahren zu erhöhen. Die potenziellen Diversifizierungsvorteile, die erwartete Stabilität der Renditen und die erwartete geringe Korrelation mit anderen Anlageklassen dürften die Anleger zu dieser Anlageklasse hinziehen. Insgesamt scheinen viele Anleger eine positive Einstellung zu Immobilienkrediten als Anlagemöglichkeit zu haben, und historisch gesehen sind die besten Kreditfonds diejenigen gewesen, die in Krisenzeiten aufgelegt wurden.



In den letzten zwei Jahren hat das Real-Estate-Debt-Team von Edmond de Rothschild Finanzierungen von insgesamt über 200 Mio. Euro in sechs Whole Loan und Mezzanine-Darlehen an namhafte Sponsoren in mehreren Ländern (Deutschland, Niederlande, Frankreich, Italien und Großbritannien) und in verschiedenen Immobiliensektoren (Industrie, Logistik, Büro, Wohnen und Hotel) vergeben. Die aktuelle Pipeline beträgt über 800 Mio. Euro. Das Real-Estate-Debt-Team ist Teil der paneuropäischen Immobilienplattform von Edmond de Rothschild, die mit mehr als 120 Immobilienexperten in den größten Märkten Europas vertreten ist. Dies ermöglicht es, über ein europaweites Netz attraktive Finanzierungsopportunitäten zu generieren aber auch im Falle von notleidenden Krediten gegebenenfalls das Eigentum an den verpfändeten Immobilien zu übernehmen, was gleichzeitig ein starkes Signal an die Kreditnehmer darstellt.