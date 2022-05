EDR REIM finanziert Neupositionierung des Hotel Londra in Florenz

Edmond de Rothschild REIM hat über den Edmond de Rothschild European High Yield I Real Estate Debt Fund und einen separaten Fonds, der für eine deutsche Versicherungsgruppe verwaltet wird, ein Darlehen in Höhe von 28,3 Mio. Euro zur Refinanzierung und Renovierung des Hotel Londra inFlorenz bereitgestellt.

.