Der Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) hat eine Urban-Logistics-Immobilie in der Marconistraße 4-8 in Köln erworben. Das Objekt befindet sich in einem etablierten Industrie- und Logistikgebiet, in unmittelbarer Nähe zu einem Amazon-Verteilzentrum.

Das Objekt verfügt üb...

[…]