Edmond de Rothschild REIM wirbt 200 Mio. Euro für Industrieimmobilienfonds ein

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management hat 200 Millionen Euro neues Eigenkapital für den Edmond de Rothschild Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) eingeworben und damit dessen Investmentvolumen auf 500 Millionen Euro erhöht.

Die neuen Kapitalzusagen, die das Eigenkapital des Fonds auf 340 Millionen Euro erhöhen, kommen von einigen großen deutschen Investoren, einigen institutionellen und privaten Kunden von Edmond de Rothschild sowie von mehreren bestehenden Investoren des Fonds.



„Diese zusätzlichen Kapitalzusagen werden es dem Fonds ermöglichen, weiter zu wachsen und in Frankreich zu diversifizieren. Gleichzeitig werden wir weiterhin in den Benelux-Ländern und in Deutschland investieren. Unser französisches Team, das kürzlich durch Kristelle Wauters verstärkt wurde, ist gut positioniert, um Chancen auf dem französischen Industrial-Markt auszuloten. Wir gehen davon aus, dass das Portfolio im Jahr 2023 ein Volumen von 500 Millionen Euro erreichen wird.“, so Fondsmanager Theo Soeters.