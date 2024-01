Edmond de Rothschild REIM kauft Lichthallen Augsburg

Edmond de Rothschild REIM hat für seinen Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) im vierten Quartal vier Immobilien in Europa mit einem Marktwert von 70 Millionen Euro erworben. Darunter auch die „Lichthallen Augsburg“, die die Beos AG seit 2019 im Bestand hatte und zu einem modernen Multi-Tenant-Gewerbecampus mit hohen ESG-Standards entwickelte.

Ausbau des Portfolios in Deutschland

Nach Erwerb der Immobilie 2019 vom bisherigen Eigentümer und Nutzer, dem führenden Lichttechnik-Spezialisten Ledvance, begann Beos eine gezielte Weiterentwicklung des Objekts [wir berichteten]. Dabei wurden die Bestandsflächen aus den Jahren 1964 bzw. 1971 ab 2020 umfangreich revitalisiert. Die Sanierung umfasste unter anderem die Fassaden, dreifach verglaste Fenster, eine neu installierte LED-Beleuchtung, moderne Mess- und Steuerregelungstechnik, den Anschluss an das Fernwärmenetz und die Erschließung der Ober- und Untergeschosse mit Lastenaufzügen. Insgesamt umfassen die Lichthallen mehr als 35.000 m² Mietfläche, verteilt auf rund 33.500 m² umfangreich revitalisierte Lager- und Logistikhallen und 1.500 m² sanierte Büroflächen.



„Durch diese und weitere gezielte Maßnahmen wie Barrierefreiheit und E-Ladestationen konnten wir die ESG-Performance des Areals signifikant verbessern. Im Pre-Assessment erreichen die Lichthallen daher bereits die BREEAM-Zertifizierung Exzellent„, sagt Lisa Funk, Projektmanagerin bei der Beos AG.



Das circa. 36.000 m² große Grundstück an der „Steinerne Furt 62“ ist Teil des mit insgesamt rund 350 angesiedelten Unternehmen größten Gewerbegebiets Augsburgs Lechhausen Nord. Durch die Lage an der Bundesstraße B2 und durch die nah gelegene Autobahnauffahrt zur A8 bietet sich Mietern eine optimale Verkehrsanbindung. Auch der ÖPNV-Anschluss ist durch eine unmittelbar am Objekt gelegene Bushaltestelle sichergestellt.



Weitere Ankäufe in Frankreich und Niederlande

Neben dem Ankauf in Bayerns drittgrößter Stadt investierte Edmond de Rothschild REIM für seinen Euro Industrial Real Estate Fund (EIREF) noch im französischem Lyon sowie im niederländischen Zwolle und Uden [ we reported]



“Wir profitieren von einer Situation, in der das Portfolio solide und wachsende Erträge erwirtschaftet, während gleichzeitig Eigen- und Fremdkapital zur Verfügung steht, um neu bewertete Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. Wir haben eine Stabilisierung der Renditen in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 beobachtet und glauben, dass dies ein perfekter Zeitpunkt ist, um qualitativ hochwertige Vermögenswerte an starken und bewährten Standorten zu kaufen.", so Theo Soeters, Head of Fund Management, der auch in 2024 weitere Potenzial für Investitionen im Industrie- und Logistiksektor sieht.



Nach diesen vier Zugängen besteht das Portfolio nun aus mehr als 50 Immobilien in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden mit einem Marktwert von weit über 500 Millionen Euro.