Edmond de Rothschild REIM kauft acht Logistikimmobilien

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management (EDR REIM) hat acht Leichtindustrie- und Kleinlogistikanlagen über verschiedene Transaktionen in Deutschland, den Niederlanden und Frankreich erworben. Die Transaktionen wurden im dritten Quartal erfolgreich abgeschlossen und entsprechen einem Marktwert von insgesamt über 70 Millionen Euro.

EDR REIM lancierte seine Leichtindustrie- und Kleinlogistikstrategie im Jahr 2018. Nach diesen Übernahmen besteht das Portfolio nun aus 39 Vermögenswerten in den Niederlanden, Deutschland und Frankreich mit einem Marktwert von 400 Millionen Euro. Die Strategie konzentriert sich auf zugängliche, urbane Standorte mit hervorragender Verkehrsanbindung. Die jüngsten Übernahmen spiegeln die Fähigkeit von EDR REIM wider, seine Anlagestrategie in mehreren Ländern weiter auszubauen und eine solide Diversifizierung des Portfolios zu gewährleisten.



„Wir konnten diese Vermögenswerte erwerben, da wir über ein starkes lokales Team mit guter Erfolgsbilanz am Markt verfügen. Unser Ziel ist der Aufbau eines äußerst diversifizierten Portfolios von Vermögenswerten, die von einer starken zugrunde liegenden Nachfrage der Mieter aufgrund struktureller Trends profitieren und somit stabile und steigende wiederkehrende Erträge bieten. Diese neuen Vermögenswerte passen perfekt zu unserer Strategie und wir werden weiterhin Leichtindustrie- und Kleinlogistikvermögenswerte an zugänglichen, urbanen Standorten mit hervorragender Verkehrsanbindung in den verschiedenen Ländern erwerben.“, erklärt Theo Soeters, Head of Fund Management bei EDR REIM.



In Deutschland umfassen die jüngsten Übernahmen ein Leichtindustrieobjekt (ca. 5.025 m² vermietbare Fläche) in Velten (Am Jägerberg 7) und ein Logistikobjekt (ca. 15.620 m² vermietbare Fläche) in Gladbeck (Beisenstraße 50-52). Diese Sale-and-Leaseback-Transaktion mit Surteco war bereits im August bekannt geworden [wir berichteten].



In Frankreich betreffen die jüngsten Übernahmen ein Portfolio mit zwei Leichtindustrieobjekten (ca. 6.200 m² vermietbare Fläche) in Argenteuil (24 Boulevard des Martyrs de Châteaubriant und 8 Rue de l'Angoumois).



In den Niederlanden betreffen die Übernahmen ein Leichtindustrieobjekt (ca. 11.300 m2 vermietbare Fläche) in Nijkerk (Sluiswachter 10), ein Kleinlogistikobjekt (ca. 5.600 m² vermietbare Fläche) in Roosendaal (Argon 6), ein Mehrmieterobjekt (ca. 2.700 m2 vermietbare Fläche) in Rotterdam (Steenhouwerstraat 74-120) und ein neu geplantes Logistikobjekt (ca. 10.700 m² vermietbare Fläche) in Apeldoorn (Laan van de Ram 69).