Edmond de Rothschild REIM erweitert Real Estate Debt Team

Edmond de Rothschild REIM hat Max Grafmüller als Director für das Real Estate Debt Team in Frankfurt gewonnen. Er wird für Loan Execution und Portfolio Management zuständig sein. Auch Léo Béchet ist neu im Team und wird als Associate Director Teil des Loan Origination und Execution Teams sein.

.

Max Grafmüller hat seine Arbeit bei Edmond de Rothschild am 1. Mai begonnen. Er war zuvor Debt Finance Manager bei der DIC Asset AG, wo er das Sourcing und die Execution von Krediten im Volumen von rund 1,2 Milliarden Euro verantwortete. Zuvor hat er als Loan Asset Manager bei Hatfield Philips (jetzt Situs) mehrere europäische Märkte betreut und war als Senior Credit Analyst bei der WestImmo für den französischen Markt zuständig.



Léo Béchet hat seine Arbeit am 1. März aufgenommen. Zuvor hat er als Vice President Debt Finance bei der Corestate Capital Group Finanzierungen für Co-Living und Student Housing in Spanien betreut. Er hat bei BNP Paribas den Real Estate Integrated Sektor mit aufgebaut. Insgesamt hat Léo Béchet 9 Jahre Erfahrung in Investment Banking und Real Estate Banking.



Zum Real Estate Debt Team gehört außerdem Ralf Kind, Head of Real Estate Debt, der den Geschäftsbereich seit 2019 zusammen mit Etienne Naujok als Associate Director aufbaut. Das Real Estate Debt Team ist in Frankfurt angesiedelt.