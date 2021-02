Edmond de Rothschild REIM gewinnt Robbert Bakhuijsen

Robbert Bakhuijsen

Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management hat Robbert Bakhuijsen als Head of Investment für die Benelux-Länder engagiert. Er wird an Onno Scheij, Head of Benelux, berichten und das Sourcing und die Umsetzung von Immobilienkäufen in den Benelux-Staaten verantworten.

Bakhuijsen (37) wird sich auf Akquisitionen von ertragsgenerierenden Logistik-, Light-Industrial- und Büroimmobilien der Risikoprofile Core- bis Value-Add sowie auf Projektentwicklungen für die diskretionären Fonds von Edmond de Rothschild REIM und Mandate Dritter konzentrieren.



Bakhuijsen ist seit 15 Jahren im Immobiliensektor der Benelux-Länder tätig. Vor seinem Wechsel zu Edmond de Rothschild REIM war er sechs Jahre Portfoliomanager bei Schiphol Real Estate. Davor arbeitete er bei Redcliffe & Stones BV, einem Immobilienentwickler mit Sitz in Amsterdam, den er 2009 gegründet hatte. Bakhuijsen verfügt über Abschlüsse als Master of Science in Real Estate der Amsterdam School of Real Estate, MSc in Real Estate der University of Greenwich in London und MBA der Nyenrode Business University.



„Wir freuen uns, dass Robbert Bakhuijsen dem Benelux-Team von Edmond de Rothschild REIM beitritt. Mit seiner soliden und sehr vielseitigen Erfolgsbilanz in der Immobilienentwicklung und -investition wird er einen Mehrwert für unsere Investmentstrategien und unsere Kunden schaffen können“, kommentiert Onno Scheij, Head of Benelux.